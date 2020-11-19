CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Alaattin Çakıcı" açıklaması:

KARABÜK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin, "Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta bir basın mensubunun "AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış' şeklinde bir açıklama yaptı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olan bir partinin üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması, asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait, aradı büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bunu söylemek isterim, diğerlerinin hiçbir önemi yok."

Bildikleri yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Meşru zeminde Cumhuriyet Halk Partisi her türlü eleştiriye elbette saygı duyacaktır, kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet şehrindeyiz. Dolayısıyla bu cumhuriyet şehrinde olmaktan da ayrıca son derece mutluyum, huzurluyum. Keşke Türkiye'nin her tarafı böyle olabilse. Pek çok sorun var, esnafın sorunu, diğer sorunlar var. Aslında siyaset kurumunun bunlarla ilgilenmesi lazım. Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. Bunları aşmaya kararlıyız. Kim ne yaparsa yapsın bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, hakkı, özgürlüğü getirmekte kararlıyız."

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da eşlik etti.