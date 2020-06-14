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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü

Kılıçdaroğlu, Vali Ekinci'den Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:33:01 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile telefonda görüşerek depreme ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Vali Ekinci'yi telefonla aradı.

Vali Ekinci'den depreme ilişkin detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.




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