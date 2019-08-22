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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk'ü aradı

İçişleri Bakanlığı tarafından vazifeden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, CHP Lideri'nin kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk'ü aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı vazifesinden alınan Ahmet Türk ile telefonda konuştu.

KISA BİR GÖRÜŞMEYDİ

HDP'li Türk, görüşmenin oldukça kısa sürdüğünü ve CHP Genel Başkanı'nın kendisine geçmiş olsun dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na saygı duyduğunu söyleyen Ahmet Türk, birleşerek ortak harekete edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan isimlerden biri de HDP'li Ahmet Türk olmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:39
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  3. Ankara
  4. Ahmet Türk
  5. HDP
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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