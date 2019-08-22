CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk'ü aradı İçişleri Bakanlığı tarafından vazifeden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, CHP Lideri'nin kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı vazifesinden alınan Ahmet Türk ile telefonda konuştu.



KISA BİR GÖRÜŞMEYDİ HDP'li Türk, görüşmenin oldukça kısa sürdüğünü ve CHP Genel Başkanı'nın kendisine geçmiş olsun dediğini söyledi.



Kılıçdaroğlu'na saygı duyduğunu söyleyen Ahmet Türk, birleşerek ortak harekete edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan isimlerden biri de HDP'li Ahmet Türk olmuştu.

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