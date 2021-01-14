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Siyaset CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadının olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 20:34:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti eleştirmek için sosyal medya hesabından 'çöpten ekmek alan kadınla ilgili' yaptığı paylaşım dalga konusu oldu. Çöpleri karıştıran kadının dilenci çetesinden olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun 'dilenci' paylaşımı

Uçankuş TV'nin haberine göre, CHP liderinin paylaştığı görüntüdeki kişilerin, insanların duygularıyla oynayan dolandırıcı çetesi olduğu ortaya çıktı.

5.saniyede ilk görüntüde verilen, güya çöpten ekmek toplayan, zavallı olarak lanse edilen dilenci, UçanKuş TV’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahtekar/dolandırıcı ekibinden olduğu ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yiğido58

Kemal bunlar anca chp döneminde olacak işler ne kadar alçalacaksın sahi sen nesin kemal kendin kebapları zıkkımlarnırken böyle kurgular aklına geliyormu acaba hangi fakir aklında namus sözünü ne çabuk yedin kemal senin namus sözün dahi yalan hayatın yalan olmuş utanmadan böyle bir kurguyu paylaşıyorsun
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