CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadının olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti eleştirmek için sosyal medya hesabından 'çöpten ekmek alan kadınla ilgili' yaptığı paylaşım dalga konusu oldu. Çöpleri karıştıran kadının dilenci çetesinden olduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun 'dilenci' paylaşımı
Uçankuş TV'nin haberine göre, CHP liderinin paylaştığı görüntüdeki kişilerin, insanların duygularıyla oynayan dolandırıcı çetesi olduğu ortaya çıktı.
5.saniyede ilk görüntüde verilen, güya çöpten ekmek toplayan, zavallı olarak lanse edilen dilenci, UçanKuş TV’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahtekar/dolandırıcı ekibinden olduğu ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var' ifadelerini kullandı.