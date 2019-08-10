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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceğiz” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceğiz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:


“Bayramlar, Sevgili Peygamberimizin, kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur içinde yaşama arzumuzun tazelendiği özel günlerimizdendir.


Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz.


Bu bağlamda, Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesindeki öğütlerine dikkatinizi çekmek isterim. İnsanlık tarihinin en önemli insan hakları beyannamesi olarak da nitelendirilen hutbesinde Sevgili Peygamberimiz, can ve mal güvenliğinin önemini, kadın- erkek eşitliğini, insanlar arasında üstünlüğün söz konusu olmadığını, insan yaşamının zulmetmeyen ve zulme boyun eğmeyen bir şekilde sürmesi gerektiğini, suçun ve cezanın şahsiliğini evrensel kurallar bütünü olarak ifade eder.


Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, Veda Hutbesiyle de çerçevesi çizilen sosyal, siyasal ve kültürel iklimin çok uzağında. Ne acıdır ki dünyadaki savaşların, yoksulluğun, eşitsizliğin, adaletsizliğin, yerinden yurdundan edilmişliğin merkezinde büyük oranda İslam ülkeleri var. Demokrasi ve insan haklarının evrensel ilkelerinden mahrum milyonlarca Müslüman, umut dolu bir gelecek için çareyi ülkelerinden göç etmekte görüyor.


Ülkemiz ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin temelini oluşturan “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” felsefesinin direngenliği sayesinde, İslam dünyasının temel problemlerinin dışında kalmaya çalışıyor.


Mevcut siyasi iktidarın, kayırmacı, liyakatsiz, savurgan ve buyurgan, zulüm üreten, denetimsiz yönetim anlayışı, ne yazık ki ülkemizin değerlerini tahrip ediyor. Ancak artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz.


Biliyoruz ki ekonomik krizin ağır tablosunu evinden uzak tutmaya çalışan kadınlarımızın fedakârlığından, işsizliğin kıskancında olmalarına rağmen fikri, irfanı, vicdani hür gençlerimizin aydınlığından, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına itiraz eden on binlerin azminden, hakkın, hukukun, adaletin kuşatıcılığına bağlı milyonlarca vatandaşımızın kararlılığından aldığımız güçle, Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da başlayan baharı, ülkemizin köklü demokrasi birikiminin yol göstericiliğinde, kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan tüm Türkiye’ye ve İslam dünyasına yayacağız.


Bu duygularla, Ulu Önder Atatürk, başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah’tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın hac farizasının kabulünü diliyorum.


Kurban bayramınız kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:35
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