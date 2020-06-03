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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:53:08 -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.

Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini, memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.


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