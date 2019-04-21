CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı Türkiye’ye yapılmıştır. Onlar sanıyorlar ki, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atacak, bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazelerine sona kadar katılacağım." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı Türkiye’ye yapılmıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı Türkiye’ye yapılmıştır. Onlar sanıyorlar ki, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atacak, bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazelerine sona kadar katılacağım."

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