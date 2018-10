CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'daki hayal kırıklığının sorumlusu biziz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Kişinin adaleti sadece kendisi için değil, toplumum tümü için istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan bu ülkede yaşayan her insan değerlidir, her insanın siyasi görüşü de değerlidir. Birbirimizi dinleyerek eleştirelim, ön yargılarla değil. Dinleyerek, oturup konuşarak, tartışarak ülkenin gerçeklerini bulmalıyız. 21. yüzyılda her türlü bilgiye süratle ulaşabiliriz. Bilgiye dayanmayan bir öngörü, eleştiri, teorinin dünyada geçerliliği yoktur. Sizler eleştirilerinizi bilgi üzerine inşa ettiğiniz sürece Türkiye'nin geleceği parlak. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Artık dünyanın 500 büyük üniversitesi arasında Türk üniversiteleri yok. Neden? Farklı düşünen hocayı üniversiteden atarsanız, bilgiyi öldürürsünüz. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek orada bilgi üretilmez ki."

'24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 24 Haziran gecesine ilişkin, "24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. Başka yerde sorumlu aramaya gerek yok, biziz. O gece, belki daha iyi yönetilebilirdi, yönetilmedi. Kalkıp da 'Ben iyi yaptım, o kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım.' diye kısır bir tartışmaya girmenin mantığı yok. Sorumluluk varsa, bu sorumluluk bize aittir. Yanlışlık varsa, bu yanlışlık da bize aittir. Denildi ki 'CHP'nin internet sitesi çöktü.' Tamamen asparagas bir haber. Bizim internet sitesi çökmedi. Şunu rahatlıkla iddia ediyorum. Şu anda en güçlü bilgisayar altyapısı CHP'dedir. Biz, son seçimlerde bütün ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sını topladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti ıslak imzalı tutanakların yüzde 96'sını toplamamıştır. 'Birisi kalktı, site çöktü.' diye açıklama yaptı, biz derdimizi anlatamadık. Çöken bir şey yok. Çöken başka bir partinin internet sitesi ama bize mal edildi. Sonuç şu; o gece iyi yönetildi mi? Hayır iyi yönetilmedi. Eleştiri haklı mı? Evet haklı. Kabahat kimde? Kabahat bizde." diye konuştu.