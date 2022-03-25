CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Mustafa Kemal çıkışı! 'Kemalizm ırkçılıktır'

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CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın kaleme aldığı bir makalesinde, "Kemalizm" için "Irkçılık" değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Yüksel Taşkın geçmiş dönemde Tanıl Bora ile "Sağ Kemalizm" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Taşkın makalede, "Kemalizm" için, "En başından beri dışlayıcı", "Irkçılığa yatkın", "Azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiş", "Kürt sorununda ırkçı yanı ortaya çıktı" gibi nitelemeler kullandı.

Aydınlık çok kızdı!

Aydınlık gazetesi, Yüksel Taşkın'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanvekili Uluç Gürkan, Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Dr. Ali Şahin’in ile yaptığı röportajlarla hedefe koydu.