CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan Kanal İstanbul Projesi açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Gerçek olan kanal değil, depremdir. Kanal için ayrılan bütçeyi deprem, afetler, iklim krizi gibi çağımızın gerçek sorunlarına ayıralım." ifadesini kullandı.

Öztunç, yazılı açıklamasında, İstanbul'a, Türkiye'ye, Marmara Denizi ve Karadeniz'e sahip çıkmak için Kanal İstanbul'a "Hayır" denilmesi gerektiğini savundu.

Öztunç, "Gerçek olan Kanal değil depremdir. Kanal için ayrılan bütçeyi deprem, afetler, iklim krizi gibi çağımızın gerçek sorunlarına ayıralım." açıklamasında bulundu.

Ankara’da yapılan planlarla İstanbul’un ekolojisi, doğası ve coğrafyasının bozulmak istendiğini ileri süren Öztunç, projenin İstanbulluların temiz su, temiz hava ve temiz gıda hakkını gasbedeceğini, hava kirliliği ve benzeri sorunlara neden olacağını iddia etti.

Öztunç, Kanal İstanbul Projesi uygulanırsa oluşabileceğini ileri sürdüğü bazı sonuçları ise şu şekilde sıraladı:

"DSİ verilerine göre, Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı'nın yok edilmesi yüzünden yıllık iyi senaryoda 70 milyon metreküp, kötü senaryoda 427 milyon metreküp içme suyu yok olacak. İstanbul’un su kaynaklarının yüzde 29'u ortadan kalkacak. Marmara Denizi, çürük yumurta gibi kokacak ve Karadeniz ekosistemi çökecek. Su kaynakları ve havzalarda tuzlanma ve kirlenme riski oluşacak. 5 bin hektarlık orman alanı, yani yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki orman yok olacak. Kanal İstanbul Projesi gerçekleşirse en az 400 bin kesilme riskiyle karşılaşacak. Bu kadar ağacın yok olması, 1 milyon 200 bin İstanbullunun bir yıllık oksijen kaynağının ortadan kalkması demek. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok olacak. İmar ve yapılaşma yüzünden nüfus artacak. 316 bin kişinin yaşadığı bölgeye proje yüzünden 1 milyon 200 bin yeni nüfus eklenecek."