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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "gençlerin talepleri" açıklaması:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "gençlerin talepleri" açıklaması:

"Gençler olarak taleplerimiz net, güvenceli iş, nitelikli eğitim ve evrensel standartlarda özgürlük istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:44:27 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "gençlerin talepleri" açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gençler olarak taleplerimiz net, güvenceli iş, nitelikli eğitim ve evrensel standartlarda özgürlük istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda kabul edilen "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nin gençlerin hayal kurabileceği bir Türkiye'yi inşa etme projesi olduğunu belirtti.

"Kutuplaştırma politikalarının zirve yaptığı, özgürlüklerimizin yok edildiği, sosyal medyada yıllar önceki tweetlerimizin didik didik edilerek adliyelere çağrıldığımız, işsizlik ve güvencesizlikle yarınımızı dahi planlayamadığımız dönemde gençler olarak hayal kurabileceğimiz bir Türkiye'ye her zamankinden çok ihtiyacımız var." değerlendirmesini yapan Gökçen, gençlerin "güçlü bir demokratik parlamenter sistemde erkler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının sağlanması, işsizliği çözmeye yönelik eylem planının bir an önce hayata geçmesi" talepleri olduğunu aktardı.

Gökçen, gençlerin bilimsel ve kaliteli eğitim sisteminin kurulması için gerekli adımların atılmasını ve siyasette, sosyal yaşamda, profesyonel hayatta birer özne olarak hak ettiği saygıyı görmeyi istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençler olarak yok sayılmaktan, dışlanmaktan, sebep olmadığımız ekonomik buhranın yükünü omuzlamaktan çok sıkıldık. Bizden önceki kuşaklardan çok daha düşük standartlarda yaşamaktan çok sıkıldık. Sistemin dışına itilmekten, kalitesiz ve plansız eğitim politikalarından, sorunlarımızı çözme konusunda yetersiz olan yöneticilerin bize akıl vermesinden ve sevdiğimiz ülkemizi terk etme düşünceleriyle çaresizliğimizden bıktık. Gençler olarak taleplerimiz net, güvenceli iş, nitelikli eğitim ve evrensel standartlarda özgürlük istiyoruz."




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