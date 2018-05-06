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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Gençlerimizin her adımlarında destekçisi olacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Cumhuriyet'in 100. yılına CHP hedefleriyle yürümek isteyen gençleri hem yüreklendireceklerini hem de her türlü destekleyeceklerini söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Gençlerimizin her adımlarında destekçisi olacağız

Aday belirleme komisyonunda görev alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak yaptığı yazılı açıklamada, genç kuşağın partiye yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1923'te "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak" sözlerini aktaran Budak, şunları söyledi: 

"Şimdi görüyoruz ki Atatürk'ün gençleri onu hep haklı çıkarıyor. Gençler, onlara tepeden bakan buyurgan siyaset anlayışından çok rahatsızlar. Henüz üniversite çağında yüksek bir bilinç düzeyiyle karşımıza çıkan genç kardeşlerimiz, umutlarının karartılmak istenmesine tepkililer ve deyim yerindeyse geleceklerine el koyuyorlar.

'Bütün umudum gençliktedir' diyen Atatürk'ün yolunda, Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini, artık siyaset yoluyla da elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bu gençlerimizin pırıl pırıl gözlerinde görüyoruz. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız."

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşını dolduranların ilk kez milletvekili olabileceği 24 Haziran genel seçiminde aday olmak isteyen gençlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilgi gösterdiği ifade edildi.

Parti genel merkezine milletvekilliği aday adaylığı için başvuru dosyasını veren ilk isimlerden biri Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi İsmail Hakkı Gül oldu. 19 yaşındaki Gül, Antalya milletvekilliği için başvurdu.

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Irmak Neriman Nebioğlu İstanbul üçüncü bölgeden adaylık başvurusu yaptı. Bursa milletvekili aday adayları arasında yer alan 21 yaşındaki Alper Öztürk de ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:44
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Antalya
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Atatürk
  6. Bursa
  7. Mustafa Kemal Atatürk
  8. ODTÜ
  9. Nebioğlu

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