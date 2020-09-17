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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TTB'ye ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TTB'ye ilişkin açıklama:

"CHP olarak, hekimlerimizi hedef alanların karşısında, halk sağlığı için mücadele eden hekimlerimizin yanında olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:07:06 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TTB'ye ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP olarak, hekimlerimizi hedef alanların karşısında, halk sağlığı için mücadele eden hekimlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) korona kadar tehlikelidir, derhal kapatılmalıdır." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin pandemi döneminde yapılacak en talihsiz açıklamalardan biri olduğunu belirterek, "düşmanlık ve tehditle siyaset yapanlar koronadan daha tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecine ilişkin en doğru verilerin TTB tarafından paylaşıldığını ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 92 sağlık çalışanımızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Eylül ayı itibarıyla ise hekiminden hemşiresine, laborantından teknisyenine kadar yüzlerce sağlık çalışanının PCR testlerinin pozitif olduğu ifade ediliyor. Bunun sorumlusu tek başına virüs değil, AKP'nin süreci doğru yönetememesi, halk sağlığı için kitlesel önlemlerin bir türlü alınmaması, sağlık alanına yeterince bütçe aktarılmaması, yeterli sayıda sağlık çalışanının istihdam edilmemesi, ekonomi ve siyaset merkezli bir salgın yönetiminin benimseniyor oluşudur. TTB sağlık politikalarının ve salgın yönetiminin başarısızlığını ifşa ettiği için, sağlık emekçilerinin haklarını savunduğu için susturulmak isteniyor."

- "Hekimlerimizin yanında olacağız"

Ağbaba, Türk Tabipleri Birliğine yönelik cümlelerin aslında halk sağlığına kullanıldığını, tabiplere yapılan saldırının halka yapıldığını iddia etti.

Ağbaba, "Bahçeli'nin her fırsatta dile getirdiği 'sustururuz, kapatırız' söylemi, ülkeye koronadan daha çok zarar veriyor. Gerçekleri özveriyle ortaya koyan sağlıkçıların örgütlü yapısı TTB'ye ve yaşam hakkının kutsallığına bir ömür adayan hekimlere 'zillet' diyen Bahçeli'nin bu tavrı ne insanlığa ne de siyasi ahlaka sığmamaktadır. Biz CHP olarak, hekimlerimizi hedef alanların karşısında, halk sağlığı için mücadele eden hekimlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

TTB'nin pandemi sürecinde canı pahasına görev yapan hekimlerin ve halk sağlığının güvencesi olduğunu savunan Ağbaba, Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına takılan siyah kurdelenin ise bu anlamda toplumsal dayanışmayı ve sağlık çalışanlarına yönelik farkındalığı gündeme getirdiğini belirtti.

Ağbaba, şunları ifade etti:

"Küresel salgınla yaşam hakkı adına en ön cephede savaş verenlerin, toplum sağlığını yok sayarcasına miting, düğün gibi etkinlikler düzenleyenlere, hiçbir kitlesel tedbir almadan virüsün yayılmasını seyredenlere karşı bir sözü elbette olacaktır. Sonbahara girerken sağlık çalışanlarının siyah kurdelelerle attığı sessiz çığlığı duymalıyız ve duyurmalıyız. Bu vesileyle biz CHP olarak pandemi sürecinde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyor, salgınla canı pahasına mücadele eden tüm sağlık emekçilerimize, kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

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