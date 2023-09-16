CHP Genel Başkan adayı daha ilk günden PKK borazanlığı yaptı! TSK’ya hakaret eden Tanrıkulu’nu savundu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan koalisyonda dağılmalar yaşanırken, CHP'de de koltuk krizi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına için aday olduğunu açıkladı.

CHP yönetimini sorumluluk almamakla suçlayan Özel, "Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti." diye konuştu.

TERÖR SEVİCİ TANRIKULU'NA DESTEK VERDİ

Özgür Özel, TSK'ya iftira atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerine destek verdi.

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Özel, TSK'ya yönelik iftiraların AİHM kararıyla sabit olduğunu öne sürerek, Tanrıkulu'nun büyük bir linç kampanyasına tabi tutulduğunu iddia etti.