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Gündem CHP Genel Başkan adayı daha ilk günden PKK borazanlığı yaptı! TSK’ya hakaret eden Tanrıkulu’nu savundu
Gündem

CHP Genel Başkan adayı daha ilk günden PKK borazanlığı yaptı! TSK’ya hakaret eden Tanrıkulu’nu savundu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:29:00 -
CHP Genel Başkan adayı daha ilk günden PKK borazanlığı yaptı! TSK’ya hakaret eden Tanrıkulu’nu savundu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, değişim tartışmalarının sürdüğü partisinin eleştirilen söylemlerini savundu. Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkılu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftirasına destek verdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan koalisyonda dağılmalar yaşanırken, CHP'de de koltuk krizi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına için aday olduğunu açıkladı.

CHP yönetimini sorumluluk almamakla suçlayan Özel, "Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti." diye konuştu.

 

TERÖR SEVİCİ TANRIKULU'NA DESTEK VERDİ

Özgür Özel, TSK'ya iftira atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerine destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel, TSK'ya yönelik iftiraların AİHM kararıyla sabit olduğunu öne sürerek, Tanrıkulu'nun büyük bir linç kampanyasına tabi tutulduğunu iddia etti.

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Yorumlar

Tug

Emperyalizmin elemanları, bir partinin yönetim bölümünü, ele geçirmiş görünmüyor mu?

m.n.

PKK her darbe yediğinin ertesi günü CB'na bağıra bağıra çemkiriyordu, biz onun ne olduğunu çok iyi anladık. K.K.nın yerine mutemet değişikliği için de ABD'nin en iyi adayı o gibi görünüyor. Gelecekteki hareketleri ve tavırları da farklı olmayacaktır.
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