CHP fıkrası! 'Türkiye Yüzyılı'nı önce karaladılar şimdi de sahiplendiler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyon programı CHP'nin iki üst düzey ismi tarafından birbiri ile çelişen ifadeler kullanılarak hedef alındı.

"Türkiye Yüzyılı’ değil; reddiye metnidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye Yüzyılı programının açıklandığı gün yazılı açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı ve adına vizyon metni denilen metin ne Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarını kapsayan ne de yüzyıllık bir uzak görüşlülüğü barındıran bir metin. Erdoğan’ın açıkladığı metin, ‘Türkiye Yüzyılı’ değil; reddiye metnidir. Türkiye Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi reddedenlerin adeta bir seçim broşüründen öteye geçemeyen reddiye metnidir.

Karaladıkları vizyonu sahiplendiler

Açıkel'in açıklamalarının üzerinden ardından bugün Hande Fırat'a konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Türkiye Yüzyılı" vizyon programının CHP'den çalıntı olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

AKP'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyonu, partimizin iki sene önce ilan ettiği "İkinci Yüzyıl'a Çağrı" beyannamesinin doğrudan kopyasıdır.