CHP-FETÖ kardeşliği! Aynı amaç için aynı dili kullanıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü ile CHP’nin ortaya koyduğu benzer argümanlar, kamuoyunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde, CHP’li siyasetçi Yılmaz Ateş, CNN Türk ekranlarında “CHP, FETÖ’ye teslim oldu” diyerek bomba bir açıklama yapmıştı.

Hain FETÖ’nün, bilhassa toplumun hassas noktalarını bilerek, uydurdukları çoğu hayal mahsulü yalan-yanlış haberlerle sosyal medyadan verdikleri mesajlar dikkat çekiyor. Bu mesajları ana muhalefet partisinin medya organları ve STK’lar da kullanıyor.

RTÜK başkanına yapılanlar

Eski RTÜK Üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir basın toplantısını düzenleyerek RTÜK Başkanı’nın 60 bin lira maaş aldığını öne sürmüştü. Asıl amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vurmak olan muhalefet, akla mantığa sığmayan iddialarla her gün iftira atıyor. Öztunç’un bu açıklamalarına diğer CHP’liler de destek verdi.

FETÖ devrede…

FETÖ’nün kapatılan “zaman” paçavra gazetesinin yurt dışı internet siteleri ve sosyal medya hesapları dahil, FETÖ’nün yayın organı olan ve hepsi Türkiye’den erişim engelli sözde haber siteleri aynı saldırganlığı sergiliyor. Olumsuz haberler, sadece başlıkları değiştirilerek kopyala-yapıştır mantığıyla kullanılıyor. Ayrıca Twitter başta olmak üzere sosyal mecralarda paylaşımlarda bulunuyorlar. Youtube üzerinden yayın yapan “MoonStar TV” gibi FETÖ’cü internet televizyonları bu olumsuz haberlere çokça yer veriyor. FETÖ’nün isim yapmış hain kalemşorları “Tarık Toros” gibi isimler benzer paylaşımlarıyla sanal dünyada cirit atıyor.

Şahin’in cevabı

Yapılan kara propagandaya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu iddialara cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim." dedi..

CHP-FETÖ işbirliği

İktidarı yıkmak adına ortaya koydukları bu iş birliği aşağıdaki örnek paylaşımlarında açıkça görülüyor.

FETÖ paylaşımları:

Muhalif paylaşımlara örnekler: