0553 313 94 23

CHP-FETÖ kardeşliği! Aynı amaç için aynı dili kullanıyorlar

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili ve parti yöneticisi Yılmaz Ateş’in ‘Benim partim FETÖ’ye teslim oldu’ açıklaması gündemden düşmüyor. Son dönemde FETÖ ile ana muhalefetin kullandığı dil ve argümanlar, birbirine yakınlığı ile dikkat çekiyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 22:29
CHP-FETÖ kardeşliği! Aynı amaç için aynı dili kullanıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü ile CHP’nin ortaya koyduğu benzer argümanlar, kamuoyunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde, CHP’li siyasetçi Yılmaz Ateş, CNN Türk ekranlarında “CHP, FETÖ’ye teslim oldu” diyerek bomba bir açıklama yapmıştı.

Hain FETÖ’nün, bilhassa toplumun hassas noktalarını bilerek, uydurdukları çoğu hayal mahsulü yalan-yanlış haberlerle sosyal medyadan verdikleri mesajlar dikkat çekiyor. Bu mesajları ana muhalefet partisinin medya organları ve STK’lar da kullanıyor.

RTÜK başkanına yapılanlar

Eski RTÜK Üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bir basın toplantısını düzenleyerek RTÜK Başkanı’nın 60 bin lira maaş aldığını öne sürmüştü. Asıl amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vurmak olan muhalefet, akla mantığa sığmayan iddialarla her gün iftira atıyor. Öztunç’un bu açıklamalarına diğer CHP’liler de destek verdi.

FETÖ devrede…

FETÖ’nün kapatılan “zaman” paçavra gazetesinin yurt dışı internet siteleri ve sosyal medya hesapları dahil, FETÖ’nün yayın organı olan ve hepsi Türkiye’den erişim engelli sözde haber siteleri aynı saldırganlığı sergiliyor. Olumsuz haberler, sadece başlıkları değiştirilerek kopyala-yapıştır mantığıyla kullanılıyor. Ayrıca Twitter başta olmak üzere sosyal mecralarda paylaşımlarda bulunuyorlar. Youtube üzerinden yayın yapan “MoonStar TV” gibi FETÖ’cü internet televizyonları bu olumsuz haberlere çokça yer veriyor. FETÖ’nün isim yapmış hain kalemşorları “Tarık Toros” gibi isimler benzer paylaşımlarıyla sanal dünyada cirit atıyor.

Şahin’in cevabı

Yapılan kara propagandaya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu iddialara cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim." dedi..

CHP-FETÖ işbirliği

İktidarı yıkmak adına ortaya koydukları bu iş birliği aşağıdaki örnek paylaşımlarında açıkça görülüyor.

FETÖ paylaşımları:

Muhalif paylaşımlara örnekler:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 22:29
  1. Kahramanmaraş
  2. CHP
  3. fetö

YORUM YAZ

  • izahata gerek yokizahata gerek yok2 sa önce
    Tarık Toros zaten biliyorsunz gavur
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Madem dediğiniz gibiyse ne diye bir sey yapamıyorsunuz ey benim güzel ülkemin oy ugruna bunlara dokunmayan hükümeti
  • osmanosman8 sa önce
    allah sizi bildiği gibi etsin fetö köpeğini muhtarem fethullah efendi diyen yılmaz özdil mi di yoksa diğer chp lilermi. ne istedinde vermedik diyeninde allah belasını versin.. alakası olmayanlara fetocu diyenlerin allah bin kere belasını versin..çoluk çocuk fitil burunlarından çıkarsın...iftiracı köpeklerin yatacak yeri yok..bu dünya madem geçici .. yalana dolana iftiraya gerek var mı ? allah bilir başınıza geleceği ömrümüz yettikçe göreceğiz.. muhterem fethullah efendi diyenlerin yüce rabbim iki cihandada binlerce belasını versin.amin. bu yorumu yayınlayacak cesaret varmı sizde ?
  • RECEPRECEP9 sa önce
    BunlarşeytanınTürkiyetemsilcileri. Emniyettenuzaklaştırılanbir fetocukomserebabası : ' Devletehainlikyapılmaz ' deyincebabasınasilahçekiyorve ' hocaefendimebirdahahakaretedersenvururum'diyor. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
  1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  4. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
  26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
  27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
  28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
  29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
  30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!