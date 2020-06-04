CHP ezana saygısızlık yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden isimler hakkında işlem dahi yapmadı

CHP Genel Merkezi'nin, İzmir Müftülüğü'nün merkezi ses sistemini sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yapılması eylemini övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 5 CHP'li hakkında işlem yapmadığı bildirildi.

Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden CHP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel; Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yasin Ergül, Halil Arda, Volkan Gürboğa ve Caner Gül'ün ifadeye dahi çağrılmadığı öğrenildi.

Banu Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Banu Özdemir'i telefonla aradığı ifade edildi.

İnan: Hiçbir yaptırımda bulunmadı

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'liler hakkında hiçbir yaptırımda bulunmadığını açıkladı.

Eyyüp Kadir İnan şunları söyledi:

"Bu tweeti atmaktan imtina ediyorum. Bu edepsiz şahıs son yerel seçimlerde seçtirdikleri CHP tarihinin en genç belediye meclis üyesi.. (Dila Koyurga) AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları olarak liderimize yapılan bu ahlaksızlığa tahammülümüz yoktur. Tüm millete yapılmıştır. Ya istifa eder, Ya istifa eder."

"Bu rezilliğe, bu terbiyesizliğe kayıtsız kalanlarda bu ahlaksızlığa ortaktır. AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak gereğini yapmanızı ivedilikle bekliyoruz."

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camilerimizden Çavbella çalınmasını melodi emojisiyle paylaşan eski yöneticisine ve üyesine; milletin ailesine, tüm değerlerine ağza alınmayacak derecede küfürler yağdıran mevcut yöneticilerine hiçbir yaptırımda bulunmadı #Ahlaksızsınız"

Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin lira kesiliyor

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulmasına karar vermişti. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Sabah