CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel, partisinin Gaziantep mitingine katıldı. Özel, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi.

Özel, partisinin belediye başkan adayının ismini yanlış söyledi

Özgür Özel, mitingin son bölümünde partisinin Gaziantep'teki belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Miting alanlarında yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen Özel'in adayları tanıttığı sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Muzaffer Ertürk'ün ismini unutarak 'Mustafa başkan' demesi ise dikkat çekti.

Partisinin Nurdağı ve İslahiye belediye başkan adaylarını da tanıtan Özel, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu iki ilçenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki belediye başkan adayına seçilmeleri halinde çok iş düştüğünü söyledi. CHP'nin Gaziantep mitingi aday tanıtımının ardından sona erdi.