0553 313 94 23

CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş kimdir?

CHP'nin eski milletvekillerinden Yılmaz Ateş katıldığı programlarda gündeme dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Yılmaz Ateş kimdir sorusu merak edilmekte. Daha önce Ankara'nın milletvekilliği görevini yürüten Yılmaz Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:03
CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş kimdir?

CHP'nin eski milletvekillerinden Yılmaz Ateş katıldığı programlarda gündeme dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Yılmaz Ateş kimdir sorusu merak edilmekte. Daha önce Ankara'nın milletvekilliği görevini yürüten Yılmaz Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde.

Yılmaz Ateş kimdir?

CHP eski Ankara Milletvekili olan Yılmaz Ateş katıldığı bir programda gündeme dair yorumlarda bulundu. Programda Yılmaz Ateş'in CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu söylemesi üzeirne Yılmaz Ateş ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki Yılmaz Ateş kimdir?

2 Ocak 1953'te Tunceli Ovacık'ta doğdu. Babasının adı Doğan, annesinin adı Şehriban'dır. Gazeteci ve Yayıncı; Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, DİSK Sosyal-İş'te basın müşavirliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilciliği, Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve dört dönem genel başkanlık yaptı. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı kuruculuğu ve iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Türk-İsveç Dostluk Derneği kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü. Ateş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:03
  1. Tunceli
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Yılmaz Ateş
  5. yılmaz ateş kimdir
  6. chp yılmaz ateş
  7. yılmaz ateş feto
  8. yılmaz ateş hayatı
  9. yılmaz ateş eksi milletvekili
  10. chpli eski vekil yılmaz ateş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB Son dakika LGS sınav tarihi açıklandı
    1. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    2. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    3. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    4. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    5. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    6. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    7. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    8. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    9. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    10. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    11. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    12. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    13. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    14. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    15. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    16. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    17. Galatasaray'da Küfür krizi!
    18. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    19. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    20. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    21. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    22. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    23. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    24. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    25. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    26. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    27. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    28. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    29. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    30. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi