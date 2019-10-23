CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş kimdir?

CHP'nin eski milletvekillerinden Yılmaz Ateş katıldığı programlarda gündeme dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Yılmaz Ateş kimdir sorusu merak edilmekte. Daha önce Ankara'nın milletvekilliği görevini yürüten Yılmaz Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde.

Yılmaz Ateş kimdir?

CHP eski Ankara Milletvekili olan Yılmaz Ateş katıldığı bir programda gündeme dair yorumlarda bulundu. Programda Yılmaz Ateş'in CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu söylemesi üzeirne Yılmaz Ateş ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki Yılmaz Ateş kimdir?

2 Ocak 1953'te Tunceli Ovacık'ta doğdu. Babasının adı Doğan, annesinin adı Şehriban'dır. Gazeteci ve Yayıncı; Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, DİSK Sosyal-İş'te basın müşavirliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilciliği, Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve dört dönem genel başkanlık yaptı. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı kuruculuğu ve iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Türk-İsveç Dostluk Derneği kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü. Ateş, evli ve 3 çocuk babasıdır.