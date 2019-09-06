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CHP, Esed'in sağ kolunu Türkiye'ye çağırdı!

CHP, İstanbul'da "Cenevre benzeri" bir konferans düzenlenecek. Yüz binlerce sivilin katili, Türk gözetleme noktalarına saldıran Esed'in sağ kolu Khalaf El Maftah da, CHP tarafından konferansa davet edildi!..

06 Eylül 2019 Cuma 12:57
CHP, Esed'in sağ kolunu Türkiye'ye çağırdı!

Memleket muhalifi CHP, Türkiye'ye zararı dokunması muhtemel faaliyetler yürütürken tüm fırsatları değerlendiriyor. Uzun süredir Suriye'de yüz binlerce sivili katleden, Türk askerine saldıran ve küstah tehditlerde bulunan katil Esed ile görüşülmesi gerektiğini savunan CHP, İstanbul'da düzenleyeceği konferansa, söz konusu katilin sağ kolunu çağırdı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, konuya dair bilgileri bugünkü köşesinden paylaştı. 

Konferans için hazırlıkların tamamlandığını belirten Sarıkaya, "Davetiyede tercih edilen isimler çok önemli, hatta Ankara ile Şam arasındaki buzu eritebilecek nitelikte isimler." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları yazdı:

Davetlilerin başında da çok önemli bir kişi var.

AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger ve eski Dışişleri Bakanı, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile aynı oturumda konuşmacı olarak yer alacak Şam’dan gelen davetlinin adı Khalaf El Maftah...

El Maftah, Hafız Esad’ın da en yakınında yer almış, yönetimin en üst noktalarında bulunmuş, BAAS Partisi’nin kuruluşunda görev üstlenmiş bir isim.

Bugün de Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye de tanımlanan Başdanışmanlık görevini yürüten Khalaf El Maftah’ın uhdesinde farklı görevler var.

Enformasyon Bakan Yardımcılığı da yapan El Maftah, aynı zamanda al-Wehda Basın Vakfı’nın da Başkanı.

El Maftah, CHP’nin Konferansına da bir diğer şapkası olan Kudüs Cemiyeti Başkanı sıfatıyla davet edilmiş.

Türkiye dostu olarak bilinen El Maftah kızını da Hataylı bir Türk genci ile evlendirdi.

El Maftah, Reyhanlı katliamının hemen ardından, “Eylemi El Kaide gerçekleştirdi. Ne zaman barış ve diyalog gündeme gelse bu tür saldırılar oluyor; arkasında kimler var biliyoruz” açıklamasıyla da tanınıyor.

İki belediye başkanı da gelecek

Sarıkaya, Bayırbucak Türkmen ilçesinin Belediye Başkanı Meyyade Faki ile Çobanbey Belediye Başkanı Hasan Khoulo'nun da davetli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:57
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. Khalaf El Maftah...
  5. Muharrem Sarıkaya
  6. CHP
  7. Esed
  8. Esed'in sağ kolu

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