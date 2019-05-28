CHP erken terhise de karşı çıktı Bedelli askerliğin eşitsizlik meydana getireceğini savunan CHP, askerlerin erken terhis olmasının da beka sorununa yol açacağı görüşünde.

Meclis'e getirilen yeni askerlik sistemi, bedelliyi sürekli hale getirirken askerlik süresinin de düşmesini sağladı. Artık zorunlu askerlik süresi, kişinin eğitim durumuna bakılmaksızın 6 ay olarak belirlendi. Erken terhis imkanı Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, uzun dönem (12 ay) askerlik yapanlar erken terhis olma imkanına kavuşacak. Örneğin askerliğinin 8. ayında olan bir er, kalan 4 ayı tamamlamadan evine dönebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.