CHP erken terhise de karşı çıktı
Bedelli askerliğin eşitsizlik meydana getireceğini savunan CHP, askerlerin erken terhis olmasının da beka sorununa yol açacağı görüşünde.28 Mayıs 2019 Salı 08:32
Meclis'e getirilen yeni askerlik sistemi, bedelliyi sürekli hale getirirken askerlik süresinin de düşmesini sağladı.
Artık zorunlu askerlik süresi, kişinin eğitim durumuna bakılmaksızın 6 ay olarak belirlendi.
Erken terhis imkanı
Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, uzun dönem (12 ay) askerlik yapanlar erken terhis olma imkanına kavuşacak. Örneğin askerliğinin 8. ayında olan bir er, kalan 4 ayı tamamlamadan evine dönebilecek.
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