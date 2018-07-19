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CHP Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için her yolu deniyor

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası davasından tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için her yolu deniyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:10
CHP Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için her yolu deniyor

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası davasında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu kurtarma çabasına giren CHP her türlü yolu deniyor.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in CHP'ye gönderdiği mektubu basın mensuplarına gösteren Özgür Özel, gelecek haftadan itibaren hem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hem de Eren Erdem'e düzenli ziyaretler yapacaklarını ve "tutukluluklarına" karşı basın toplantısı düzenleyeceklerini aktardı.

Berberoğlu'nun 24 Haziran'da milletvekili seçildiğine işaret eden Özel, yargılamanın devam etmesi için dokunulmazlığının yeniden Mecliste kalması gerektiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU, BİNALİ YILDIRIM'I ZİYARET EDECEK

Özel, Berberoğlu'nun durumuna ilişkin gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:10
  1. İstanbul
  2. enis berberoğlu
  3. Eren Erdem
  4. CHP
  5. mit

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