CHP demek lağım demek! Kağıthane'de vatandaşlar isyan etti

yeniakit.com.tr Liyakat tartışmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beceriksizliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Kadıköy’de 2 itfaiye erinin şehit olmasına neden olan tatbikat hezeyanı sonrası belediyedeki atamalarda tecrübe aranmaması tekrar konuşulmaya başlandı. Son olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) sorunlu bölgelerle ilgilenmemesi de CHP’li idaresinin iyice batırdığını gözler önüne serdi.

İstanbul’un Kâğıthane ilçesi, Gültepe Mahallesi’nde yer alan Arzu Çıkmazı Sokak’ta, 1 aydır devam eden lağım akıntısı, CHP’li İSKİ yönetimi tarafından umursanmıyor.

Bölgede çok ağır koku oluştuğunu belirten mahalle sakinleri İSKİ’nin 4 defa geldiğini lakin hala çözüm üretmediğini söyledi. Çekilen görüntülerde de durumun vahameti gözler önüne serildi.