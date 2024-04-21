CHP-DEM uzlaşısının geldiği nokta: Atatürk'e küfür ettiler

Sebahattin Ayan İstanbul

Yerel seçimlerin ardından DEM Partili belediyelerde art arda skandallar yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır’da mazbatayı alır almaz Kürtçe tabelaya vergi indirimi, Amed ismiyle tiyatro festivali gibi bölücü faaliyetlere girişen DEM Partili eş başkanlar, Belediye Meclis salonundaki Türk Bayrağını kaldırma hadsizliğinde bulunmasının ardından yeni bir rezalet haberi daha geldi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfür edildi. DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesi makamına geldiklerinde Mustafa Kemal ve Erdoğan’ın fotoğraflarını işaret edip küfür ettiler. Yayınlanan görüntülerde U.G. adlı partilinin, “Kaldırın bu kebrağların (p..enklerin) fotoğraflarını” dediği duyuldu. Yerel seçimler öncesi PKK’nın siyasi uzantısı DEM Partililer ile ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak çalışmaları yapan CHP’nin bu skandallar sonunda nasıl tavır takınacağı merak konusu olurken AK Parti ve hükümetten tepki yağdı.

Çelik ve Tunç'tan tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisi şöyle ifade etti: “Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz.” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları kaydetti: “Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir.”

Olayların müsebbibi CHP'dir

Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları söyledi: “Bizim Erzurum’da derler ki ‘yüzün ağ’ olsun. Kimin için derler? İşgüzarlık yapanlar için söylerler. Ben de CHP için diyorum ki ‘yüzünüz ağ’ olsun. Eserinizle iftihar edin. Bakın bölücüleri taşıdınız oralar, devlet kademelerine belediye başkanlıklarına getirdiniz şimdi devletin dibine dinamit koyuyorlar. Bu DEM’liler koyuyor anlamına gelmiyor. CHP’liler koyuyor. Bunun başka izahı yok. Bunları belediye başkanı yapanlar, bunlarla kent uzlaşısı deyip, seçim kazanmak için ön açanlar, Kandil’i resmen Diyarbakır’a, Mardin’e, Tunceli’ye taşıdılar. Bunlara millet lanet okuyor. Yazıklar olsun. Devleti bu hale getirdiler. Teröristin heykelini açıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? İstiklal Marşımızı okutmuyorlar. Bayrağı orta yerden kaldırıyorlar. Aleni bir biçimde bir vilayetin ismini değiştiriyorlar. Bunun müsebbibi CHP olmuştur. Devletin de ‘ya devlet başa ya kuzgun leşe’ demesi lazım. Bunlara asla tahammül gösterilmemesi gerekiyor. Böyle bir rezalet olur mu? Devlet elimizin altından gidiyor. Buralara derhal kayyumun atanması lazım acımasız bir şekilde. Van’daki olay. Bu işin başı odur. Van’da Belediye Başkanı Adayı olamayacak bir adamın aday olmasına cevaz veren hâkim kimdir? Bu hâkime ne tür bir müeyyide uygulanmıştır bugüne kadar? Bunun derhal orta yere konması lazım. Yani demokrasi diye diye devletimizi elimizden alıyorlar. Demokrasi elbette sonuna kadar fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ama bunların yaptığı fikir özgürlüğü filan değil, yıkım özgürlüğüdür. Ve bu yıkım özgürlüğünün altını döşeyen de CHP olmuştur. Millet, lanet okuyor bunlara. Şu anda olanları millet görüyor. Tabii bu arada biz bunları daha önce söyledik. Hem genel seçim öncesinde söyledik hem yerel seçim öncesinde söyledik. Bunlar DEM’le ortak olarak Kandil’in yolunu açıyorlar. Devletimizi bölecek noktaya kadar taşıyacaklar bu işi.”