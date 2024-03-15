CHP-DEM-TİP’ten sapkınlara söz

Buğra Kardan İstanbul

Terör örgütü PKK’nın idarecilerinden Mustafa Karasu çağrısıyla yeniden hayat bulan Kandil İttifakı’nın ülkeyi ahlâki uçuruma çekme çabaları sürüyor. Yıkım ittifakının ortakları CHP, DEM ile TİP’ten art arda sapkınları görünür kılmaya yönelik eylemler geliyor. Dini, milli değerleri hedef alıp duran bu partilerin belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları rezil bir hamle daha yaptılar. LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü ve LGBTİ Belediye Meclis Üyesi Protokolü’nü imzaladılar.

LGBTİ ile sözleşme imzaladılar

7 LGBTİ örgütüyle yapılan; sapkınların yerel yönetim hizmetlerinden yararlanmalarını ayrıca siyasal hayata katılmalarını öngören protokolde DEM’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan, Kadıköy Belediyesi Eş Başkan adayı Nimet Çelebi Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Akın Birdal ve Nazilli Belediyesi Eş Başkan adayı Besriye Tekgür’ün imzasının yer alması şaşırtmadı. İmza listesine TİP’in Bakırköy Belediyesi Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya, Beşiktaş Belediyesi Başkan adayı Aleyna Arzum Yalçın, Kadıköy Belediyesi Başkan adayı Doğan Ergün’ün Şişli Belediyesi Başkan adayı Tolga Bektaş’ın isminin yansıması garipsenmedi.

Meclis listelerinde yer verdiler

Listede oy uğruna din istismarından da geri kalmayan CHP’nin belediye başkan adayları bulunmazken Şişli Belediyesi Meclis Üyesi adayı Elif Avcı, Beyoğlu Belediyesi Meclis üyesi adayı Emircan Emir, Avcılar Belediyesi Meclis üyesi adayı Niler Albayrak’ın bulunması da infial uyandırdı. Aile derneklerinin yöneticileri, Kandil İttifakı ortaklarının sapkınlara destek rekabetine giriştiklerini kaydettiler. İhanet ittifakının üyelerinden DEM, TİP ve CHP’nin hem toplum ahlâkını hem de aile bütünlüğünü tehdit eden eşcinsellere kol kanat gerecek kadar küçüldüğünü belirttiler. Seçmeni “Allah’ın lanetlediği homoları meşrulaştırmaya kalkanlara karşı uyanık olun, onlara oy vermeyin” diye uyardılar.

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