CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinden skandal hareket! Köpek mağduru anneye bunu yaptılar

Mevlüt Tezel, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun başıboş sokak hayvanları ile ilgili toplantısını değerlendirdi. Tezel, Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’ın yasa tasarısına karşı çıkan vekillere ölen çocuğunun ayakkabılarını gösterdiğini belirtti. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinin acılı anneyi konuşturmadığını vurgulayan Tezel, annenin üzerine yürüdüklerini yazdı. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında vekillerin bu tavrını eleştirip şunları kaydetti:

"TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun başıboş sokak hayvanları ile ilgili toplantısına Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da katıldı.

Pınar yasa tasarısına karşı çıkan muhalefet vekillerine ölen çocuğunun ayakkabılarını gösterdi.

CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri ise acılı anneyi konuşturmadılar.

Başka ailelerin çocukları aynı acıyı yaşamasın diye mücadele eden annenin üzerine bile yürüdüler iyi mi? Bu vekiller başıboş köpekler yüzünden çocukları ölseydi ne yaparlardı acaba?

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Ne yazık ki, ateş düştüğü yeri yakıyor!

Başıboş köpekler aslında yoğun olarak bulundukları varoşların, gecekondu semtlerin, düşük gelirli vatandaşların sorunu.

Merkezi ya da lüks semtlerde yaşayanlar köpek saldırılarını haberlerden izliyor.

Asıl garip olan ise ülkemizdeki sol görüşlü vekillerin; mama lobisinden kazanç sağlayan sözde hayvan severlerin, oturdukları sitelere kurye bile sokturmayan hayatlarında hiç sokak köpeği görmemiş zenginlerin, sosyetenin, elitlerin yanında durmaları.

Sokak köpekleri sorunu büyüye büyüye sınıfsal bir soruna dönüştü ama bunun farkında değiller!

Normalde dünyada sol partiler, ezilenlerin, dar gelirlilerin sorunlarını çözmeye çalışır. Bizde ise sol partiler elitleri, sosyeteyi temsil eder hale dönüştü!

Daha da kötüsü bizim solcu vekiller, sokak köpekleri yüzünden evladını kaybetmiş annenin acısına empati bile kurmadan onu şov yapmakla suçladılar.

Fikir özgürlüğünü savunuyorlar ama karşıt görüşü konuşturmuyorlar.

Acılı bir annenin üzerine bile yürüyecek kadar halktan kopuk böyle partilere dünyada eşine az rastlanır!

Oysa çözüm basit; gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa aynısını yapmak.

Her fırsatta Batı güzellemesi yapanlar şimdi ABD'nin Avrupa'nın sahipsiz köpeklerle ilgili buldukları çözümlerini akıl dışı gerekçelerle kabul etmiyorlar."