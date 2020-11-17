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Siyaset CHP de kaynıyor! Menemen Belediye Başkanına ihraç istemi
Siyaset

CHP de kaynıyor! Menemen Belediye Başkanına ihraç istemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:02:00 -
CHP de kaynıyor! Menemen Belediye Başkanına ihraç istemi

Torun, açıklamasında, İzmir İl Başkanlığının, Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak incelediğini ve parti genel merkezine bildirdiğini belirtti. Genel Merkezde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM grubundan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini ve milletvekillerinin konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlandığını aktaran Torun, milletvekillerinin raporunun Genel Merkezde ciddiyetle ele alındığını kaydetti. Torun, “CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Aksoy’un ‘kesin ihraç’ istemiyle ‘tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadesini kullandı.

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