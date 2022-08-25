CHP de Edepsiz Gülşen'i sattı! Şimdi ne yapacak bakalım...

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmişti. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Gülşen'in sözlerine siyasilerden art arda tepki geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen Soruşturma başlatıldı.

MAKSADINI AŞMIŞ BİR ESPRİ

CHP'li Özel, Gülşen'in 'imam hatip' çıkışıyla ilgili, "Bu okullar bizim dönemimizde yasa ile kuruldu, sürecin takipçisiyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Özel, basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma oluşturan 'imam hatip' çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.

CHP'li Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."



