Gözlemciler günlerce bu anı bekledi! Derin uzayın iki devi Bitlis’te görüntülendi
Bitlis'te dört gece boyunca uygun hava şartlarını bekleyen gözlemciler, üç gecelik çekim çalışmasının ardından Deniz Kulağı Bulutsusu (Lagoon Nebula) ile Üç Boğumlu Bulutsu'yu (Trifid Nebula) aynı karede görüntülemeyi başardı. Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, “Uzayın binlerce ışık yılı derinliğinden gelen bu ışıltıları görüntülemek mutluluk vericiydi. Tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan kareler gerçekten beklemeye değdi" açıklaması yaptı.