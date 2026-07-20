Gözlemciler günlerce bu anı bekledi! Derin uzayın iki devi Bitlis’te görüntülendi

Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, çekim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Önen, "Bitlis, ışık kirliliğinin düşük olduğu illerimizden biri. Dört gece süren uygun hava şartlarını bekledikten sonra üç gece boyunca elde ettiğimiz çekimlerle nihayet iki bulutsunun Bitlis semalarındaki geçişini kaydettik. Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Uzayın binlerce ışık yılı derinliğinden gelen bu ışıltıları görüntülemek mutluluk vericiydi. Tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan kareler gerçekten beklemeye değdi" dedi.