CHP danışmanı Jeremy Rifkin: İnsan nüfusunu azaltmak lazım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her konuşmasında her aileye en az üç çocuk nasihati verip, nüfusun gücüne dikkat çekerken, CHP’nin binlerce dolar vererek tuttuğu ABD’li Jeremy Rifkin, kitaplarında kıtlıktan kurtulmak için insan nüfusunun azaltılması gerektiğini yazmış.

İnsan nüfusunun azalması lazımmış!

İnsan nüfusunun azaltılması teması küresel elitlerin artık açıktan açığa dillendirdiği bir konu.

Hollywood filmlerinde yıllardır insanlar bu dünyanın virüsü olarak anlatılırken konu dönüp dolaşıp insan nüfusunun azaltılmasına gelir. Küreselci elitler, dünyada 500 milyon zengin, 100 milyon da onlara hizmet edecek ‘köle’ kalmasını hesaplıyor. CHP’nin danışmanı Rifkin de bu hedefe dönük kitaplar yazmış anlaşılan. Şimdi de bu fikirleri demek ki CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlatıyor.

Rifkin'in Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığının yanı sıra iş kariyerinde başka ülkeler de bulunuyor. Almanya'dan sonra İspanya'ya da ekonomik danışmanlık yapan Rifkin, sırasıyla Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa’ya ekonomi danışmanlığında bulundu.

İspanya ve Portekizi de krize sürüklemiş

Ancak Rifkin'in danışmanlığı sırasında Portekiz ve İspanya, atılan adımlarla ekonomik krizlere sürüklendi. Bu krizlerden Rifkin sorumlu tutuldu.

Nesnelerin interneti ve işbirliği çağı adlı kitabında Jeremy Rifkin, "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.