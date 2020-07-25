CHP, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi buraya layık gördü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Büyük Kurultayı bugün başladı ve yarın da devam edecek.

Muharrem İnce'ye ön koltuklarda yer verilmedi

CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olan Muharrem İnce'ye ön koltuklarda yer verilmemesi dikkat çekti.

CHP'nin aldığı oydan 8 puan fazla almıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin aldığı oydan 8 puan üstünde bir oy alan Muharrem İnce'nin salonun en arka sırasının 3 önünde oturması olay oldu.

Bir önceki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yapılan bu saygısızlık konuşuluyor.

Bilindiği gibi, Kurultay öncesi CHP içi karışmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin aday olmayacağı öğrenilmişti.

Kılıçdaoğlu'nun rakipleri İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı oldu.