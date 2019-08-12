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CHP Çeşme’de bayramlaşma töreni

CHP Çeşme İlçe Örgütü’nde, 2 CHP Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:04
CHP Çeşme’de bayramlaşma töreni

CHP Çeşme İlçe Örgütü’nde, 2 CHP Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.


CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları’nın ev sahipliğindeki Çeşme İlçe Örgütü’ndeki bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Parti MeclisiÜyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada, "Yerel yönetim seçimlerinden çok büyük bir başarı ile çıktık. Bunda en büyük katkı sizlerin. Bugün Türkiye’de birçok yerel yönetimde iktidarız. Nüfusun yüzde 45’i bizim belediyelerimizin yönetimi altında. Dolayısıyla bu bize çok büyük sorumluluk yüklüyor. Şu anda iktidara doğru yürüyen bir partinin mensupları olarak, o sorumluluk içinde, o duruş içinde hareket etmek zorundayız. Herkesi kucaklamak zorundayız. Herkesin elinden tutmak, herkesin sorunları ile ilgilenmek zorundayız" diye konuştu.



"Kendi örgütünüzden çıkardığınız, kendi kardeşinize sahip çıkacaksınız"


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, "Çeşme’de insanlara, ’Belediye Başkanı’nızdan memnun musunuz?’ diye soruyoruz. Görüyorum ki, büyük bir memnuniyet var. Biz bir aileyiz. CHP’nin Belediye Başkanı’nı da, İlçe Başkanı’nı da koruyacak olan örgütüdür. Yıkacak olan da örgütüdür. Burası bir tatil yöresi. Buraya İstanbul’dan geldiğimiz zaman, İstanbul’daki hayatı yaşamıyoruz. Burada her şeyi eksiksiz istiyoruz. Eleştirilerimiz acımasız oluyor. Onun için, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Urla gibi yerlerde Belediye Başkanlığı yapmak zordur. Sizlerin desteğine ihtiyaç var. Bir eksik gördüğünüzde, Başkanınızı, yardımcılarını, bürokratlarını arayıp uyaracaksınız. Ama biri gelip de gereksiz bir eleştiri yaptığında, kendi örgütünüzden çıkardığınız, kendi kardeşinize sahip çıkacaksınız” dedi.


CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da, "Bu yerel seçimlerde, geniş tabanlı siyasetin başarılı olduğunu gördük. Sadece parti tabanı ile değil, en geniş kesimleri kucaklayan siyasetin bizi iktidara getireceğini, bizim kulağımıza hoş gelen sözlerle değil, herkesin gönlüne yatan sözlerle Türkiye’de bir şeyleri değiştirebileceğimizin örneğini bu seçimlerde gördük. Türkiye değişiyor. Yerel seçimler bunun en önemli işaretiydi” dedi.


CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz da, yaptıkları konuşmada, sağlıklı, barış dolu bayramlar diledi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:04
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