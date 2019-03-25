CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yıldırım’dan şaşırtan ’tarihi geçmiş ilaç’ vaadi
CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.25 Mart 2019 Pazartesi 16:52
CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.
31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geliyor. CHP’nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu.
Yıldırım’ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi.
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