CHP camide "Allah" demeyi bile yasakladı! "İnanmayanlar belgeye buyursun"

Tek parti döneminde ecdadımızın bıraktığı kültürel miras ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bu topraklarda yüzyıllardır var olan Türk İslam kimliğinin yerine batı özentisi ve kimliksiz bir toplum üretilmeye çalışıldı.

Bu doğrultuda, İslam’ı yaşamak yasaklandı, yaşamak isteyenler bir partinin keyfi kararlarına göre dinini yaşamak zorunda kaldı. Ezan bile değiştirildi, Kur’an okumak izne tabi tutuldu.

Dini değerlere karşı şedîd bir mücadele başladı; Allah demek bile yasaklandı.

Araştırmacı tarihçi Mustafa Armağan, Allah demenin yasaklandığına rağmen resmî belgeyi paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Armağan, “Tek Parti devrinde Allah demek yasaktı, dediğimizde, hadi canim sen de, diyenler belgeye buyursun. Arapça tekbir getiren yani Allahu Ekber diyenler hakkında kanuni takibat yapıldığına dair resmi belgedir. Tekbiri camide getirmişler üstelik. 13 Kasım 1938 Amasya” ifadelerini kullandı.

Söz konusu belge şu şekilde: