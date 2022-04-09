  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP camide "Allah" demeyi bile yasakladı! "İnanmayanlar belgeye buyursun"
Siyaset

CHP camide "Allah" demeyi bile yasakladı! "İnanmayanlar belgeye buyursun"

Tarihçi yazar Mustafa Armağan, Arapça tekbir getiren yani Allahu Ekber diyenler hakkında kanuni takibat yapıldığına dair resmi belgeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:46:00 - 2022-04-09 12:47:39
CHP camide "Allah" demeyi bile yasakladı! "İnanmayanlar belgeye buyursun"

Tek parti döneminde ecdadımızın bıraktığı kültürel miras ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bu topraklarda yüzyıllardır var olan Türk İslam kimliğinin yerine batı özentisi ve kimliksiz bir toplum üretilmeye çalışıldı.

Bu doğrultuda, İslam’ı yaşamak yasaklandı, yaşamak isteyenler bir partinin keyfi kararlarına göre dinini yaşamak zorunda kaldı. Ezan bile değiştirildi, Kur’an okumak izne tabi tutuldu.

Dini değerlere karşı şedîd bir mücadele başladı; Allah demek bile yasaklandı.

Araştırmacı tarihçi Mustafa Armağan, Allah demenin yasaklandığına rağmen resmî belgeyi paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Armağan, “Tek Parti devrinde Allah demek yasaktı, dediğimizde, hadi canim sen de, diyenler belgeye buyursun. Arapça tekbir getiren yani Allahu Ekber diyenler hakkında kanuni takibat yapıldığına dair resmi belgedir. Tekbiri camide getirmişler üstelik. 13 Kasım 1938 Amasya” ifadelerini kullandı.

Söz konusu belge şu şekilde:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

CHP, KESİNLİKLE DİN DŪŞMANI TŪRKİYE 'NİN İÇİNE SOKULMUŞ BİR TRUVA ATI ŪLKE İÇİN KESİNLİKLE GŪVENLİK SORUNUDUR.

Harun raşit öz

Allahım bu chp zihniyetinin eline bu milleti birdaha düşürme Allahım ami
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay