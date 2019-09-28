0553 313 94 23

CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD yandaşını konuşturdular

CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD yandaşını konuşturdular

CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen “Suriye’de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı” gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bitimine kadar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan konferansta, katılımcıların konuşmasını salondakiler takip edebildi.

PYD SEMPATİZANI AMY AUSTİN KONUŞMA YAPTI

Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. Konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, ''PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. %60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar, Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor'' dedi. 

Oysa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, 'PYD de katılacak mı?' Sorusuna ''Onlar hariç, onların dışında. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir'' cevabını vermişti. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
  1. İstanbul
  2. chp
  3. terör örgütü
  4. muhalifler
  5. PYD
  6. Uluslararası Suriye Konferansı
  7. Amy Austin Holmes
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son dakika! Depreme dayanıksız ne kadar bina var?
    1. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    2. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    3. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    4. Cumhurbaşkanlığından Bayraktar TB2..
    5. Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda..
    6. Çikolatalı kruvasan tarifi
    7. CHP’li İmamoğlu’nun “torpilli”..
    8. İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
    9. Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net..
    10. Elvan ve Fadime Çelik bitiş çizgisini..
    11. CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD..
    12. Mahkeme Trump’ın göçmen kararını..
    13. Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için..
    14. Galip İlhaner: HDP/PKK’ya karşı..
    15. O gün, emniyetteki polisler, bugün ise..
    16. Milletten şamarı yiyen terör sevici..
    17. Abdest alırken hangi dualar okunur?
    18. EYT son dakika bugün haberleri EYT'de..
    19. Batı'nın güdümündeki Suudi..
    20. İstanbul'da bir deprem daha!
    21. Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz’dan..
    22. Artvin’deki selde dehşete düşüren..
    23. Testten tam not aldı! ASELSAN'dan..
    24. Hindistan baskıyı arttırıyor
    25. Asgari ücret zammı 2020 asgari ücret..
    26. Karamollaoğlu isteğini açıkladı:..
    27. Türkiye ile ABD'den ortak uçuş
    28. İtfaiye ekipleri parmağını musluk..
    29. Müslüman yazar nasıl yazar?
    30. Anne sütünün önemi
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler