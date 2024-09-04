CHP bunu da sahiplendi! Siz heykel dikin, diplomasi devlet işi
Türkiye’nin Mısır ile yıllar sonra normalleşme sürecine girmesi Türkiye’deki istemezükçü zihniyeti rahatsız etti. Heykel dikmekten başka icraatı olmayan CHP, AK Parti iktidarını hazmedemeyerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretini de sahiplendi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere bugün Ankara’ya kritik önemde bir ziyarette bulundu.
Ortadoğu’da söz sahibi olan Türkiye, yeni atılımlarla batıya ders vermeye devam ediyor. Her fırsatta Türkiye’nin önüne takoz koymaya çalışan CHP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi’yi ağırlamasından rahatsız oldu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalanmasını hazmedemeyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahatsızlığını dile getirdi.
Tanal, gelinen noktanın CHP savunduğu nokta olduğunu söyledi.