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Gündem CHP bir kara lekeyi daha arşivlere ekletti! 'Aman Batı duymasın'
Gündem

CHP bir kara lekeyi daha arşivlere ekletti! 'Aman Batı duymasın'

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci görünümlü magandalar tarafından düzenlenen eylemler sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, rektörün ilk talimatı olan "Boğaziçi öğrencisi olmayanlar kampüse girmesin" sözlerini eleştirerek İnşallah bu sözleri İngilizce’ye Fransızca’ya Almanca’ya filan çevirmezler" dedi. CHP'li Özel'in açıklamalarına ise vatandaşlardan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:56:00 - 2021-01-07 13:56:32

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasında bazı terör örgütü yandaşları üniversitede eyleme kalkışmış, gözaltına alınan kişilerin çoğunun üniversiteyle bağlantısı olmayan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. Bütün bu veriler belgeleriyle ortadayken YPG'ye bile terör örgütü diyemeyen CHP'den şaşırtmayan bir açıklama geldi. 

Özel'in sözleri şaşırtmadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci görünümlü magandalar doluyken Özel yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün verdiği 'İlk talimatım Boğaziçi öğrencisi olmayanlar kampüse girmesin" sözünü eleştirdi. Özel, 'İnşallah bu sözleri İngilizce’ye Fransıca’ya Almanca’ya filan çevirmezler" diyerek tarihe kara leke olacak bir açıklamada bulundu.

Nedir bu Batı sevdanız?

Öte yandan CHP'li Özel'in bu sözleri de duyanlar tarafından eleştirildi. Rektörün sözlerinin yabancı dillere çevrilmesinden korkulmaması gerektiğini düşünen vatandaşlar, "Duysalar ne olur, kimden utanıyorsunuz, nedir bu Batı sevdanız, yıllarca demokrasinin beşiği dediğiniz ABD’nin hali ortada" diyerek Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi.

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