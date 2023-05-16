CHP beslemesinden depremzedelere hakaret üstüne hakaret

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in beslediği fondaş gazete olan İzgazete'de, 'Gazeteci' sıfatı altında depremzede vatandaşlarımızın iradesine hakaret eden Öncel Öziçer insanlığa yakışmayan sözler sarf etti. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, paylaşıma tepki gösterdi.

Öncel Öziçer'in açıklaması şöyle:

Gelen sonuçlar değil deprem bölgesinin oyları çok kanıma dokunuyor! Yıkıldınız 3 gün yapayalnız kaldınız. Size biz koştuk. Size ulaşamayanlara biz hesap sorduk. Çok gözyaşı döktük. Abi inanmıyorum biz bu insanlar için gece gündüz ağladık saçımızı başımızı yolduk onlar için mücadele etti cebimizdeki üç kuruşla onlara koştuk. Lan siz ne gerizakalı ne nankör insanlarsınız lan! Başınızı soktuğunuz çadırları bunlar bize parayla sattı tüh Allah belanızı versin be!!! Siz ne cahil ve eğitimsiz ne de aptalsınız siz saf kötüsünüz ama yine de biz kazanacağız ulan! Bu da size dert olsun! Şimdi de bizim g... yalarsınız...



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