CHP belediyeciliği: 44 senede bir arpa boyu yol kat edemedi! Sosyal medyada paylaşılan ve farklı dönemlere ait 2 fotoğrafta, CHP'nin İzmir'de 44 yılda hiçbir değişiklik yapamadığı gözler önüne serildi.

1973'ten beri, 2 dönem hariç tamamı CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'e dair dikkat çeken bir fotoğraf yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta, İzmir'in CHP elinde, 44 yıldır nasıl bir arpa boyu yol kat edemediği gözler önüne serildi. İşte İnstagram'da dolaşan o fotoğraf:

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