CHP Belediye başkanları çalıştayı sona erdi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde CHP’nin Belediye başkanları çalıştayı sona erdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde CHP’nin Belediye başkanları çalıştayı sona erdi.

Sandıklı’da iki gün süren çalıştay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı konuşması ile sona erdi. Toplantıya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katıldı. Genel başkanın konuşmasından sonra CHP’li belediye başkanlarının toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda, belediye başkanlarına, dün açıkladığı ve CHP’li belediye başkanlarının uymasını istediği ’Yerel Yönetimlerde Temel İlkelerimiz’ başlığı altında sıralanan 7 ilkenin yer aldığı çerçeve verdi. Kemal Kılıçdaroğlı bu çerçevenin ilkini ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdi. İmamoğlu, çerçeveyi belediyeye asacaklarını belirtti.

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