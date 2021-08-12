CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'den skandal paylaşım

‘Las Tesis’ eylemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kamu görevlilerine ‘tecavüzcü’ ve ‘katil’ suçlamasında bulunduğu için 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir yeni bir skandala daha imza attı. Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı Çerçioğlu’nun fotoğrafının üzerine, “Onun yüreğinin ve gülüşünün güzelliğini doya doya seyretmiş bir kişi cehenneme gidemez” şeklinde yazması okuyanlara büyük şaşkınlık yaşattı.

Aydın'da tetikçi yerel gazeteci Durmuş Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 'Allah gibi taptığım' demesi henüz hafızalarda silinmezken, CHP İl Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir'in skandal sözleri ortaya çıktı. Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı Çerçioğlu'nun fotoğrafının üzerine, "Onun yüreğinin ve gülüşünün güzelliğini doya doya seyretmiş bir kişi cehenneme gidemez" şeklinde yazması okuyanlara büyük şaşkınlık yaşattı. Çerçioğlu'na yaranmak için akıl almaz sözler yazan Özdemir'in cennete girmek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seyretmenin yeterli olduğunu söylemesi hem güldürdü hem de hayrete düşürdü.

Hadsiz sözlerine 11 ay ceza verilmişti

CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in partisinin il kongresinde, kadınları yönelik şiddeti protesto ederken sarf ettiği hadsiz sözler cezasız kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kamu görevlilerine tecavüzcü ve katil suçlamasında bulunan Özdemir'e 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki vekili sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Ayşe Özdemir; "suçsuz" olduğunu iddia ederek beraatını istemişti.