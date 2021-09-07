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Gündem CHP Athena'yı ihya ediyor! Piyango yine ona vurdu
Gündem

CHP Athena'yı ihya ediyor! Piyango yine ona vurdu

CHP'li belediyelerin adet edindiği üzere yandaşlarına konser verdirme çalışmaları devam ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de 9 Eylül kutlamarında yandaş Gökhan Özoğuz'a konser verdirecek. İBB'den 150 bin TL alan Özoğuz'un CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ne kadar ücret alacağı ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 14:25:00 -
CHP Athena'yı ihya ediyor! Piyango yine ona vurdu

 yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyeler, yandaş şarkıcıları ihya etmeye devam ediyor. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sultanahmet Meydanı'nda konser veren CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a bilindiği üzere İBB bütçesinden 150 bin TL ödeme yapılmıştı. Özoğuz'a şimdi de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin piyangosu vurdu.

Konser yine ona

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin 99’uncu kurtuluş yıldönümünü konserlerle kutlayacak. CHP'li belediyenin organize ettiği etkinliklerde de adet olduğu üzere CHP yandaşı şarkıcılara yer verilecek. Bu kapsamda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi CHP'li Tunç Soyer de, sürekli hükümeti eleştirerek CHP lehine açıklamalar yapan şarkıcı Gökhan Özoğuz'u tuttu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül kutlamalarında CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'a konser verdirecek.

Ne kadar para alacağı merak konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden birkaç saatlik konser için 120 bin TL+ 30 bin TL stopaj ücreti alan Gökhan Özoğuz'a CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar ücret ödeceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

Vejo

Yalamadan sanatçı olmaz imza keMAL
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