CHP Antalya belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP'nin 2019 Anlatya belediye başkan adayları kim oldu? sorusu araştırılıyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da memleketi olan Antalya'da CHP belediye başkan adayları kimler olacağı merak edilmekte. CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklandı mı? CHP Antalya belediye başkan adayları 2019 listesi kimler olacak?

CHP'de 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. CHP yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapmak için görüşmeler yapıyor. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Yerel seçimlere hızlı başlayan CHP'de, ikinci kez adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, yarın yapılacak. CHP PM 300 belediye başkan adayını daha açıklaması bekleniyor. CHP için önemli yer olan Antalya. Zira Antalya Deniz Baykal'ın da memleketi. CHP ile İYİ Parti Antalya'da ittifak yapacağı söyleniyor. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı veya İYİ Parti ile yapılacak olan ittifak kapsamında CHP'nin Antalya'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

CHP belediye başkan aday isimleri | 2019 CHP belediye başkan adayları listesi

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi