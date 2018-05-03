Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP anketinden çıkan isim

CHP, Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamadı, kulislerde ise birçok kişinin ismi geçiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:52
CHP anketinden çıkan isim

CHP, Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü açıklayacak. Kulislerde ise dört ismin adı ön plana çıkıyor. Vatan Gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin anketinden çıkan o ismi açıkladı.

İşte Murat Çelik'in o yazısı:

Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak olan CHP’de son 3 gün Türkiye genelinde yaptırılan anketin sonuçlarını beklemekle geçti. Ankette tek soru vardı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz? Bu sorunun altındaki 4 isim ise şunlardı:

Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener.” Bir kamuoyu araştırma şirketine Türkiye genelinde tesadüfi denekler üzerinde yaptırılan anketten çıkan sonuçlar dün saat 17 civarında Ankara’ya; CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Genelbaşkan Kılıçdaroğlu’na sunulan anket sonuçlarında Muharrem İnce ismi uzak ara önde gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 60’dan fazlası sunulan 4 isimden İnce’yi tercih etti. İkinci sırada İlhan Kesici var. Ankette Kesici’yi tercih edenleri oranı yüzde 20’ye yakın.

Bu iki ismin ardından üçüncü sırada Büyükerşen ve son sırada ise Abdüllatif Şener var. Ana muhalefet partisinin yaptırdığı kamuoyu yoklamasının sonuçları bunlar. Şimdi beklenen bu anket sonuçları masasında duran Genelbaşkan Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı karar.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:52
  1. Ankara
  2. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim ama...
    1. Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim..
    2. Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak
    3. İspanya'da Emre Mor depremi!
    4. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    5. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    6. Rakamlar açıklandı, dolar rekor kırdı!
    7. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    8. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    9. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    10. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    11. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    12. İran'a darbe üstüne darbe!
    13. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    14. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    15. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    16. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    17. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    18. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    19. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    20. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...