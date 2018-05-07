CHP anketçisi muhalefetin ittifakını eleştirdi!

Doğu Perinçek ile Haydar Baş'ın CHP listelerinden seçime girmeleri herektiğini belirten ve kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bayrakçı'nın mesajları şu şekilde:

"Muhafazakar olmasına rağmen Atatürk ve Cumhuriyet çıkışları yapan BTP lideri Haydar Baş, Millet ittifakında CHP listelerinde olmalıydı. Zira CHP’nin bu seçimdeki konseptini yıllar öncesinden yakalamıştı. Keza Vatan Partisi ve Perinçek. Çekim merkezi oluşturabilecek bir cazibe olarak neden Millet ittifakına alınmıyor?"