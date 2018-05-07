Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

CHP anketçisi muhalefetin ittifakını eleştirdi!

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) arasında kurulan Millet İttifakı'nda Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de yer alması gerektiğini savundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:11
CHP anketçisi muhalefetin ittifakını eleştirdi!

Doğu Perinçek ile Haydar Baş'ın CHP listelerinden seçime girmeleri herektiğini belirten ve kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bayrakçı'nın mesajları şu şekilde:

"Muhafazakar olmasına rağmen Atatürk ve Cumhuriyet çıkışları yapan BTP lideri Haydar Baş, Millet ittifakında CHP listelerinde olmalıydı. Zira CHP’nin bu seçimdeki konseptini yıllar öncesinden yakalamıştı. Keza Vatan Partisi ve Perinçek. Çekim merkezi oluşturabilecek bir cazibe olarak neden Millet ittifakına alınmıyor?"

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:11
  1. Hakan Bayrakçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük Valisi'nden Peşmerge için soruşturma talebi
    1. Kerkük Valisi'nden Peşmerge için..
    2. Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en..
    3. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    4. CHP'den sürpriz aday! Başvurusunu yaptı
    5. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na..
    6. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
    7. Doğu Anadolu'nun Bodrum'u: Sivrice
    8. Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60..
    9. Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği..
    10. Nokia'dan dev hamle! O şirketi satın..
    11. 56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan..
    12. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    13. Camide “Üzerimde bomba var” diye..
    14. Öldürmeyen Allah öldürmüyor!..
    15. CHP anketçisi muhalefetin ittifakını..
    16. Ribery imzayı attı
    17. İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler
    18. Cumhurbaşkanı adaylığı için sadece..
    19. Suda doğum nasıl gerçekleşir?
    20. İsmet Yılmaz Şırnak'ta! PKK'nın..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı