CHP amigosu Mustafa Sandal yine kafa çıkardı! Böyle tepki gösterdi
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin görüşmesi gerçekleşti. İnce, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'na "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" deyince gündem oldu. CHP amigosu Mustafa Sandal bu sözlere bakın nasıl tepki gösterdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüştü. Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşme sosyal medyanın gündemindeydi.
İnce görüşme sonrası kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" deyince yine sosyal medyanın diline düştü.
İnce'nin tavrına tepki gösterenler arasında CHP amigosu Mustafa Sandal da vardı.
Sandal, dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ı paylaşıp "Orijinali budur. Bu saatten sonra çakmasını dinleyecek halimiz yok" diyerek İnce’ye “çakma” demiş oldu.
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