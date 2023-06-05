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Medya CHP amigosu İsmail Küçükkaya'dan ilginç "kabine" çıkışı
Medya

CHP amigosu İsmail Küçükkaya'dan ilginç "kabine" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:58:00 -
CHP amigosu İsmail Küçükkaya'dan ilginç "kabine" çıkışı

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de kalem oynatan İsmail Küçükkaya, Tayyip Erdoğan'ın, yeni kabineyle hangi mesajı vermek istediğini masaya yatırdı.

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de kalem oynatan İsmail Küçükkaya, Tayyip Erdoğan'ın, yeni kabineyle hangi mesajı vermek istediğini masaya yatırdı. 

Küçükkaya, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Son döneminde beklenmedik bir liste oluşturdu. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, İbrahim Kalın (MİT) ... Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Bakanlar Kurulu ve bürokraside yeni yüzler yeni yaklaşımlar... Esnek, pragmatist bi lider acaba içeriye ve dışarıya hangi mesajı veriyor? Son döneminde."

 
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Yorumlar

vatandaş bu

neresi haber bunun..

Toshiba

İsmail biraz daha büyüyünce anlarsın. Kafayı fazla zorlama balataları yakar şizofren olabilirsin.
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