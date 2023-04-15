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Medya CHP amigosu Deniz Zeyrek'in o konuda şüphesi varmış! Sen öyle diyorsan Erdoğan doğru yolda demektir
Medya

CHP amigosu Deniz Zeyrek'in o konuda şüphesi varmış! Sen öyle diyorsan Erdoğan doğru yolda demektir

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:48:00 -
CHP amigosu Deniz Zeyrek'in o konuda şüphesi varmış! Sen öyle diyorsan Erdoğan doğru yolda demektir

Kendisinin "yanlış adam" olduğu konusunda şüphe bulunmayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "doğru adam” olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu belirtti.

Kendisinin "yanlış adam" olduğu konusunda şüphe bulunmayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "doğru adam” olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu belirtti. 

Zeyrek, "Senin şüphen varsa Erdoğan doğru yolda demektir" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Daha önce defalarca yazıp söyledim. Bugün bir kez daha kalın bir çizgiyle altını çiziyorum: Muhalefet seçim kampanyasında vaat açıklayabilir. Ancak iktidar “vaat makamı” değildir. İktidar yapar ve halkın hizmetine sunar. Erdoğan 2018 Haziranı’ndan bu yana bütün yetki ve güce sahip. “Yapacağım” dediği her şeyi 21 yılda, özellikle de son 5 yılda zaten yapmış olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyası adeta ölü doğmuş gibi. Değişim için “doğru zaman” zaman olduğu doğrudur. Ancak insanlar “değişim” beklerken 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın hala “doğru adam” olduğu konusunda şüphelerim var."

 
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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

İŞTE BİZ BU YÜZDEN ERDOĞANI SEVİYORUZ TAM ÜLKE VE DİN DÜŞMANLARI VE abd avrupa israil tüm kafirler ve uzantıları ERDOĞANI SEVMİYOR demekki EDOĞAN doğru yolda bizde tam bu yüzden seviyor DESTEKLİYORUZ.
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