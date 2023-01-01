CHP amigosu Can Ataklı yine rüya görüyor

CHP amigoluğundan başka hiçbir numarası olmayan Can Ataklı, yine "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" atasözünü akıllara getiren bir yazıya imza attı. Ataklı, Korkusuz gazetesindeki yazısında, "2023’ün bir diğer özelliği (...) seçim yılı olması. 20 yıldır iktidarda oturan ve içine düştüğümüz bütün sorunların tek sorumlusu olan AKP için cumhuriyetin 100’üncü yılı bir son olabilir.

Halk heyecanla seçim gününü bekliyor. Bu seçim bir kader seçimi. Bu seçim Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. İnanıyorum; bu halk seçimini de 100’üncü yıla yaraşır biçimde yapacaktır" ifadelerini kullandı.