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Medya CHP amigosu Can Ataklı yine rüya görüyor
Medya

CHP amigosu Can Ataklı yine rüya görüyor

CHP amigoluğundan başka hiçbir numarası olmayan Can Ataklı, yine "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" atasözünü akıllara getiren bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:15:00 -
CHP amigosu Can Ataklı yine rüya görüyor

CHP amigoluğundan başka hiçbir numarası olmayan Can Ataklı, yine "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" atasözünü akıllara getiren bir yazıya imza attı. Ataklı, Korkusuz gazetesindeki yazısında, "2023’ün bir diğer özelliği (...) seçim yılı olması. 20 yıldır iktidarda oturan ve içine düştüğümüz bütün sorunların tek sorumlusu olan AKP için cumhuriyetin 100’üncü yılı bir son olabilir.

Halk heyecanla seçim gününü bekliyor. Bu seçim bir kader seçimi. Bu seçim Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. İnanıyorum; bu halk seçimini de 100’üncü yıla yaraşır biçimde yapacaktır" ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

fetösavar

içine düştüğün bu cıkmaz sokakta boğulmayasın bay yazar... eski tr bitti... kapalılar heryerde... odacılıktan doktorluğa, hakimliğe terfi ettiler... kalbine mukayet ol...

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MASONLARIN SABETAYİST LERİN İktidar dönemleri bitti Eski TÜRKİYE de kaldı! Artık Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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