CHP amigosu Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu böyle madara etti! Şok olacaksınız

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem iktidarı destekleyen Cevdet Nasıranlı’yı başdanışman olarak neden atadığını irdelediği bugünkü yazısında, “Bunu bilmek mümkün değil. Bu nedenle sormak istiyorum: Kılıçdaroğlu yakın çalışma adamlarını nasıl seçiyor?” diye sordu.

CHP amigosu Ataklı, “Bu kişileri bizzat kendisi mi buluyor yoksa başka 'güvendiği' kişilerin referansına mı bakıyor? Kılıçdaroğlu referansına güvense de çok yakınına aldığı bu kişiler için kendisi bir araştırma yapıyor mu? Ve soru: Bu Cevdet Nasıranlı adlı kişinin ne mal olduğu ortaya çıktı, peki Kılıçdaroğlu bu kişiyi hala yanında tutuyor mu, tutmadıysa bunu getirenden hesap sordu mu, soracak mı?” diyerek herkesi şaşırttı.



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